Lil Nas X pede desculpa à comunidade transgénero: “Não estive bem”

Lil Nas X pediu desculpas à comunidade transgénero, após uma piada nas redes sociais que correu mal.

O rapper partilhou uma fotografia de uma mulher que tinha algumas semelhanças consigo, escrevendo na legenda que “a cirurgia foi um sucesso”.

Após ser alvo de críticas, Lil Nas X apagou a publicação e lamentou o sucedido. “Não estive bem. Muito amor para vocês”, escreveu.

As críticas devem-se ao facto de a comunidade transgénero estar sob ataque cerrado nos Estados Unidos, com vários estados a aprovarem leis que restringem as suas liberdades pessoais.

Recorde-se que Lil Nas X se estreará em Portugal em julho, com um concerto no NOS Alive.