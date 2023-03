Bono: “Já pensei sair dos U2, todos pensámos”

O jornal “Daily Mail” citou uma frase dita por Bono no documentário, em que o vocalista revela que todos os membros dos U2 ponderaram, a dada altura, abandonar a banda. “Já pensei sair dos U2, todos pensámos”, disse, explicando essa reação: “Foi por instinto, para questionarmos se devíamos continuar e [percebermos] o que exigem os U2 dos seus quatro membros”. O vocalista diz ter-se mantido “por querer escrever canções que ainda não gravámos. Andamos a perseguir esse objetivo”.

Os U2 estão prestes a lançar um novo documentário na Disney+, intitulado “A Kind Of Homecoming”, onde a banda irlandesa leva o apresentador de talk-shows norte-americano David Letterman a conhecer as raizes da banda, nomeadamente a cidade de Dublin.

Ainda segundo o “Daily Mail”, Bono diz ter “testado a paciência” dos seus colegas de grupo. “A amizade é uma parte muito forte do que somos, mas podemos perdê-la pelo caminho. Tivemos que trabalhar nisso. Se fazes parte de uma banda rock, não queres posar ao lado de uma pessoa que possa ter valores completamente diferentes dos teus.” “Transformei o que criámos enquanto banda numa moeda, que escolho gastar nestas áreas. Eles apoiam-me, mas eu sei que lhes testo a paciência”.

O filme estreará a 17 de março, no Disney+, o mesmo dia em que é editado “Songs of Surrender”, o álbum em que os U2 regravam 40 canções do seu percurso.