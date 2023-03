Jenna Ortega, a estrela de “Wednesday”, é fã de Nick Cave e Daft Punk

Jenna Ortega deu uma entrevista ao “NME”, na qual revelou as suas preferências musicais.

A atriz disse que tem escutado “Discovery”, álbum dos Daft Punk, de forma repetida. “Não sei porquê, talvez esteja novamente na minha fase Daft Punk”, explicou.

Para além dos Daft Punk, Ortega, que está a promover “Gritos VI”, afirmou que partilha com o realizador Matt Bettinelli-Olpin um gosto por Nick Cave.

“Temos uma playlist conjunta onde partilhamos todo o tipo de coisas. Algumas canções presentes no filme são canções que eu e o Matt colocávamos nessa playlist”, contou. “Pusemos lá muita coisa do Nick Cave”.

“Também havia uma canção chamada ‘I Am Controlled By Your Love’, da Helene Smith, que toca durante a cena em que estamos a rastejar na loja. É uma canção que mostrei ao Matt no último filme. A música diz-nos muito”, rematou.