Morreu Alex, o cantor de ‘Mister Gay’

“Vimos por este meio informar que o sr. Francisco António se encontrava, desde a passada sexta-feira, internado no Hospital São Bernardo em Setúbal, tendo vindo a falecer esta manhã. A família agradece todo o carinho que lhe foi demonstrado ao longo da vida”, pode ler-se na página de Facebook do artista.

Francisco António nasceu em Portimão em meados dos anos 30 do século XX, encetou carreira nos anos 60 em África, atuando em países como Angola ou Moçambique, então territórios ultramarinos portugueses. Apresentava-se como Alex, o Fabuloso, por vezes integrado em companhias de circo itinerantes. Tornou-se mais popular em terras nacionais no início do século XXI, precisamente com a canção que se lhe colaria à pele, ‘Mister Gay’, ao ponto de vários discos seus terem a expressão anexada ao nome Alex, como melhor forma de identificar o artista.