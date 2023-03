New Order no festival Primavera Sound Porto

Os New Order foram esta tarde confirmados no cartaz do festival Primavera Sound, no Porto. A banda britânica sobe ao palco do Parque da Cidade no dia 10 de junho, mesmo em que atuam os Blur e Halsey.

O grupo liderado por Bernard Sumner regressa assim a solo nacional, onde atuou pela última vez em 2019, no âmbito do festival de Paredes de Coura, sendo esta a sua terceira vez em Portugal. Consigo, os New Order trazem as celebrações dos 40 anos do clássico ‘Blue Monday’.