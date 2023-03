Bárbara Tinoco: “Antigamente havia mais o culto da noite entre os músicos, mas eu sou ainda mais alien porque não bebo álcool”

Bárbara Tinoco, que acaba de se apurar para a final do Festival da Canção e que em breve dá três grandes concertos no Porto e em Lisboa, é a convidada do mais recente episódio do Posto Emissor, podcast da BLITZ.

Sobre o facto de não beber álcool, e questionada sobre se isso faz de si um caso raro, comenta a cantora-compositora: “Antigamente havia mais um culto da noite, de beber e de todo o tipo de excessos. Hoje em dia, os músicos meus amigos não são tanto desse estilo de vida. Mas eu ainda sou mais alien, porque não bebo álcool”, reconheça.

Ouça, pelos 11m 32, Bárbara Tinoco explicar por que motivo se mantém afastada dos excessos: