Mulher de Bruce Willis critica ‘paparazzi’ que o perseguiram: “Deem-nos espaço”

Emma Willis pediu aos paparazzi para que deixem de perseguir o seu marido, o ator Bruce Willis.

Bruce, que sofre de demência, foi visto com um ar confuso após ter sido seguido por alguns fotógrafos durante uma saída. No Instagram, Emma lamentou que “ainda há que educar as pessoas”.

“Esta é para os fotógrafos a tentar obter exclusivos com o meu marido: sei que é o vosso trabalho, mas deem-nos espaço”, declarou. “Não lhe perguntem como é que ele está, não citem frases dos filmes dele. Deem-lhe espaço. Deixem que a nossa família, ou quem quer que esteja a cuidar dele nesse dia, o consiga levar de um lado ao outro de forma segura”.

Veja a mensagem completa: