A comunidade judaica do Porto criticou a vinda de Roger Waters a Lisboa para concertos na Altice Arena, sala de espetáculos detida pelo grupo do empresário Patrick Drahi, de origem israelita.

Recorde-se que Waters dará início à sua nova digressão europeia com os dois concertos em Lisboa, a 17 e 18 deste mês. O músico, que tem sido notícia pela sua posição relativamente à guerra na Ucrânia, é um dos maiores apoiantes do movimento BDS, que clama por um boicote ao estado de Israel em protesto para com o tratamento do povo palestiniano.

Em declarações ao “Jerusalem Post”, citadas pela RTP, um membro afirmou que a comunidade judaica ficou “surpreendida” “ao saber que Waters vinha atuar no nosso país, e ainda mais surpreendidos quando descobrimos que aturá num pavilhão patrocinado por um judeu israelita”.

Ao mesmo jornal, um porta-voz de Patrick Drahi lamentou o sucedido, escrevendo que a empresa “não tem controlo sobre a programação, nem sobre os artistas que lá atuam”.

“Assim que a Altice teve conhecimento da programação, entrou em contacto com os donos da sala de concertos para saber se era possível cancelá-los, mas disseram que era demasiado tarde, já que os bilhetes tinham esgotado”, pode ler-se.

A comunidade judaica endereçou, entretanto, um convite a Roger Waters para que este visite o Museu do Holocausto no Porto.