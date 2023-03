“Seria muito difícil separar os U2”, garante The Edge

O guitarrista The Edge deu uma entrevista ao jornal “The Telegraph”, onde procurou pôr um ponto final nos rumores que indicam o fim iminente dos U2.

Recorde-se que a banda irá lançar um novo álbum, “Songs of Surrender”, este mês. Perto do final do ano, os U2 irão dar uma série de concertos em Las Vegas, sem o seu baterista de sempre, Larry Mullen Jr., devido a lesão.

“Ninguém está mais desapontado do que nós por o Larry não poder participar”, afirmou The Edge ao “The Telegraph”. “Mas temos um compromisso. Na história dos U2, contam-se pelos dedos de uma mão os concertos que cancelámos”.

“As pessoas que vão sentir mais a falta dele irão ver o Bono, irão ver o Adam e irão ver-me a mim. Vai ser estranho virar a cara e não ver o Larry, mas os espetáculos serão incríveis”.

O autor da entrevista, o jornalista Neil McCormick, partilhou ainda no Twitter algumas das respostas de The Edge que não acabaram no artigo final. Numa delas, o guitarrista fala sobre o futuro da banda.

“Sempre que penso em reformar-me, acabo a reinventar os U2”, disse. “Sabemos que brilhamos mais intensamente quando estamos uns com os outros. É por isso que seria muito difícil separar os U2, porque funcionam muito bem para todos nós”.