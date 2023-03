Chris Rock ‘destrói’ Will Smith em novo especial de comédia na Netflix

Chris Rock tem um novo especial de comédia na Netflix: “Selective Outrage”.

Quase um ano após a famosa bofetada que levou de Will Smith nos Óscares, o comediante ainda não esqueceu o momento - e passou dez minutos do seu especial a criticar Will Smith.

“Fui esbofeteado nos Óscares por este gajo e as pessoas perguntam-me se doeu. Ainda dói, tenho a ‘Summertime’ a ecoar-me nos ouvidos”, brincou.

Num especial que é uma crítica à chamada “cultura woke", Chris Rock garantiu: “não sou uma vítima”. “Nunca me irão ver na Oprah a chorar. Levei aquela bofetada como se fosse o [pugilista Manny] Pacquiao".

Abordando diretamente o casal Will Smith-Jada Pinkett Smith, Rock lembrou uma entrevista feita pela atriz ao próprio Will, onde abordaram o caso que ela teve com o cantor August Alsina. “A esposa do Will Smith andava com o amigo do irmão. E estes gajos metem isso na internet. Já todos fomos traídos, mas nunca fomos entrevistados na televisão pela pessoa que nos traiu”, disse, citado pela “Rolling Stone”.

Segundo o comediante, os problemas do casal com Chris Rock remontam a 2016, quando este fez algumas piadas sobre “Concussion”, filme de Will Smith. E reservou a sua maior “boca” para o final: "Passei a vida toda a torcer por ele". Agora, vi o ‘Emancipation’ [filme onde Will Smith interpreta um escravo] só para o ver a levar no lombo".

“Porque é que não fiz nada naquela noite [de Óscares]? Porque tenho pais. E os meus pais sempre me ensinaram a não andar à bulha em frente aos brancos”, rematou.