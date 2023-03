U2 lançam nova versão de ‘Beautiful Day’: ouça aqui

Os U2 partilharam uma versão nova de ‘Beautiful Day’, canção originalmente incluída em “All That You Can't Leave Behind” (2000).

Esta nova versão fará parte de “Songs Of Surrender”, disco composto por regravações de temas anteriores, que tem data de lançamento a 17 de março. É caracterizada por arranjos diferentes e uma nova dinâmica na voz de Bono.

Ouça aqui a “nova” ‘Beautiful Day’: