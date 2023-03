Os Extreme, de Nuno Bettencourt, anunciaram o primeiro álbum em 15 anos: ouça aqui a canção do regresso

Os Extreme, de Nuno Bettencourt, estão a preparar-se para lançar o seu primeiro álbum em 15 anos.

Intitulado “Six”, o disco tem data de lançamento marcada para o dia 9 de junho e é precedido pelo single ‘Rise’.

Em comunicado à imprensa, o vocalista Gary Cherone descreveu ‘Rise’ como “musicalmente agressivo'. "É uma lição sobre a ascensão e queda da fama", disse.

“Senti muito a morte do Eddie Van Halen”, acrescentou Bettencourt. “Não vou ser eu a ocupar o trono dele, mas senti a responsabilidade de manter viva a chama dos guitarristas”.

Os Extreme, que se tornaram mundialmente famosos com ‘More Than Words’, em 1990, estão a passar por uma nova fase de popularidade após ‘Play With Me’, tema de 1989, ter sido incluído na banda-sonora da quarta temporada de “Stranger Things”.

Ouça aqui ‘Rise’: