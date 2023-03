50 anos de “The Dark Side of the Moon”, dos Pink Floyd: 11 factos notáveis que (provavelmente) ainda não conhecia

11 factos notáveis sobre “The Dark Side of the Moon”, um disco de múltiplas histórias e alguma mitologia. Será que foi mesmo gravado em cima de fitas dos Beatles? Bate certo com o filme “O Feiticeiro de Oz”? E o que fez o pai da atriz Naomi Watts, então com apenas 4 anos, em ‘Speak to Me’ e ‘Brain Damage’?