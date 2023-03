É sexta-feira: de Metallica a Carminho, a muito variada música nova da primeira semana de março

O novo álbum de Carminho,"Portuguesa", é o principal lançamento desta sexta-feira. Produzido pela fadista, este disco inclui vários temas com letra ou música de Carminho e também composições criadas para si por Marcelo Camelo, Luísa Sobral, Rita Vian ou Joana Espadinha. ‘Praias Desertas’, com letra e música de Carminho, é o novo single.

Esta sexta-feira chega também um novo single de Adriana Calcanhotto. ‘Pra Lhe Dizer’ antecipar o novo álbum da brasileira, “Errante”, e foi escrito pela própria cantora-compositora. “Errante”, o 13.º álbum de Adriana Calcanhotto, sai a 31 de março e será apresentado ao vivo em Portugal com numerosos concertos.

Quem também lança um novo disco este mês são os Balla, projeto de Armando Teixeira. “Cãs” sai a 17 de março e começa a ser desvendado hoje, através do single ‘Segredos’. Em comunicado de imprensa, escreve-se que “Cãs" foi escrito durante a pandemia: “Não deixa de ser extraordinário como a vida das pessoas pode mudar tanto numa altura onde deveríamos ficar parados. Até nos podem obrigar a não sair de casa, mas ninguém consegue confinar o pensamento. Este foi o ambiente onde se finalizou este “Cãs”, um tempo de introspeção e descoberta.” Em termos de inspiração musical, Armando Teixeira cita a “eletrónica suja de finais dos anos 70”, citando álbuns de Iggy Pop, David Bowie e Suicide. O disco será apresentado ao vivo no Musicbox, em Lisboa, a 18 de março, no Mouco, no Porto, a 24, e no Salão Brazil, em Coimbra, a 25.

Hoje chega também o primeiro álbum de B.E.R.A., nome artístico do guitarrista Frederico Martinho, co-autor e co-produtor dos HMB. “Proezas” é o titulo do disco, que conta com nove temas originais, escritos por B.E.R.A. e produzidos com com Yanagui e Pity. “É um álbum sexy, cru, profundo e lento, recheado de canções quentes e suadas, sensualidade e sinceridade. É a prova da superação, sobrevivência e descoberta", descreve o autor. O álbum será apresentado ao vivo no Tokyo, em Lisboa, a 17 de março.

Em formato físico e digital, é hoje lançado “Prazer Prazer”, o segundo álbum da cantora-compositora Beatriz Pessoa. Composto por dez canções marcadas pelo cruzamento da música portuguesa e brasileira, o disco foi produzido por Marcelo Camelo, que assina também a direção artística do trabalho. Beatriz Pessoa e Marcelo Camelo escreveram a maior parte dos temas de “Prazer Prazer”, que inclui ainda canções de Mallu Magallhães, Margarida Campelo ou Momo e é o primeiro lançamento da Discos Submarinos, a editora criada pelo músico Benjamim. A 20 de abril, Beatriz Pessoa apresenta o álbum ao vivo no B.Leza, em Lisboa.

Esta semana ficou também marcada pela apresentação de um novo single dos Metallica. ‘If Darkness Had a Son’, tema de sete minutos, é a terceira amostra de “72 Seasons”, álbum com saída marcada para 14 de abril.

Temas novos de Omiri com A Garota Não, ‘Se Já Somos Ouro’, e mais um single de MARO, ‘Em Porta Trancada’, são outros dos lançamentos da semana.