Billie Eilish diz que já não liga às redes sociais

Billie Eilish foi convidada recente do podcast “Conan O' Brien Needs a Friend”, onde revelou que já não usa as redes sociais.

“Já não ligo a isso. Apaguei tudo do telemóvel”, garantiu. “Não cresci com a internet. Não fez parte da minha infância; cresci numa altura perfeita, em que a internet não era tão extremada".

O facto de se ter tornado numa estrela à escala mundial contribuiu para o seu abandono: “De repente, comecei a ver coisas na internet que eram sobre mim. E achei nojento”, desabafou.

“O que me assusta na internet é que nos torna muito ingénuos. Acredito em tudo o que leio na internet. Sei que isso é estúpido, e que não o devia fazer, porque quase nada é verdade”.

O episódio de “Conan O' Brien Needs a Friend” com Billie Eilish será colocado online a 27 de março.