Arctic Monkeys e Guns N’ Roses encabeçam com Elton John o cartaz do festival de Glastonbury

Arctic Monkeys e Guns N’ Roses juntam-se ao previamente anunciado Elton John como cabeças-de-cartaz do festival britânico de Glastonbury, que se realiza entre 21 e 25 de junho. Os bilhetes para o evento, considerado um dos maiores do mundo, já se encontram esgotados.

A organização avançou, esta manhã, com 54 novas confirmações no festival, entre as quais se destacam ainda Lana Del Rey, Blondie, Lil Nas X, Lizzo, Queens of the Stone Age, Lewis Capaldi, Manic Street Preachers ou Christine and the Queens.

Em entrevista ao jornal “The Guardian”, Emily Eavis, da organização, defendeu o facto de não ter mulheres como cabeças-de-cartaz dizendo que a questão se prende com a incapacidade da indústria musical de criar artistas femininas capazes de encabeçar grandes festivais, revelando, também que o equilíbrio de género, no alinhamento, é próximo de 50/50.

Veja abaixo os artistas confirmados até ao momento para a edição deste ano do festival de Glastonbury.

Arctic Monkeys (23 de junho)

Guns N’ Roses (24 de junho)

Elton John (25 de junho)

Lizzo

Aitch

Alison Goldfrapp

Alt-J

Amadou and Mariam

Becky Hill

Blondie

Candi Staton

Carly Rae Jepsen

Cat Burns

Central Cee

Christine and the Queens

Chvrches

Ezra Collective

Fatboy Slim

Fever Ray

Flo

Fred Again

Hot Chip

Joey Bada$$

Kelis

Lana Del Rey

Leftfield

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Loyle Carner

Maggie Rogers

Mahalia

Måneskin

Manic Street Preachers

Nova Twins

Phoenix

Raye

Rina Sawayama

Royal Blood

Rudimental

Shygirl

Slowthai

Sparks

Stefflon Don

Sudan Archives

Texas

The Chicks

The War on Drugs

Thundercat

Tinariwen

Warpaint

Weyes Blood

Wizkid

Young Fathers

Yusuf/Cat Stevens