TikTok impõe novas regras: menores de 18 anos “só poderão utilizar a aplicação uma hora por dia” (mas não é bem assim)

O TikTok irá passar a limitar a sua utilização a menores de 18 anos, que a partir das próximas semanas serão incentivados a utilizar a plataforma durante não mais do que uma hora por dia.

Esta decisão foi anunciada pela plataforma esta quarta-feira, sendo que não é completamente proibitiva: finda essa hora, os utilizadores que tenham menos de 18 anos terão de inserir uma palavra-passe de forma a poderem continuar a usar o TikTok.

De acordo com a rede social chinesa, esta medida exigirá que os utilizadores “tomem uma decisão ativa” para estender o tempo de utilização. Note-se, inclusive, que os adolescentes podem desativar o limite de tempo, mas se passarem mais de 100 minutos diários na aplicação, serão convidados a definir um ‘teto’. O que, no fundo, abre portas a que se contorne completamente qualquer limitação imposta pelo exterior. O caso é diferente caso se trate de utilizadores menores de 13 anos: aí terão de ser os pais a inserir a palavra-passe.

A decisão foi tomada pela plataforma após consultar o Digital Wellness Lab, do Hospital Pediátrico de Boston (EUA). O TikTok citou vários estudos que apontam para os benefícios de passar menos tempo online. “Embora não exista um consenso sobre quanto tempo é considerado ‘demasiado’, ou até mesmo o impacto do tempo de ecrã de uma forma mais ampla, reconhecemos que os adolescentes tendencialmente necessitam de algum apoio extra quando começam a explorar o mundo 'online' de forma independente”, refere a empresa em comunicado.

De acordo com um relatório da Sensor Tower sobre utilizadores no sistema operativo Android, citado pela Bloomberg e referido pela agência Lusa, no segundo trimestre de 2022, o TikTok era a plataforma social em que os utilizadores passavam mais tempo diariamente, com uma média de 95 minutos, à frente de Youtube (74 minutos), Instagram (51 minutos), Facebook (49 minutos), Twitter (29 minutos) ou Snapchat (21 minutos).