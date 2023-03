Morreu aos 56 anos Steve Mackey, dos Pulp

Morreu Steve Mackey, antigo baixista dos Pulp. O músico tinha 56 anos e a notícia da sua morte foi dada pela sua mulher, a estilista Katie Grand, que o descreveu como “o homem mais talentoso” que alguma vez conheceu.



“Depois de três meses no hospital, lutando com toda a sua força e determinação, temos de despedir-nos do meu genial e belo marido”, escreveu Katie Grand. “Morreu hoje, deixando-me a mim, ao seu filho Marley, aos seus pais, à sua irmã e aos seus muitos amigos de coração partido. O Steve era o homem mais talentoso que eu já conheci, um músico, produtor, fotógrafo e cineasta excecional. Era adorado por toda a gente com quem se cruzou nas várias áreas artísticas que conquistou”, disse, agradecendo ao pessoal do sistema nacional de saúde britânico por ter tentado salvar, de forma “incansável”, o seu marido. “Não há palavras para a falta que nos vai fazer.”



Steve Mackey juntou-se aos Pulp em 1989, tocando no álbum de 1989, “Separations”, e nos três discos que se lhe seguiram, incluindo os clássicos “His 'n Hers” (1994) e “Different Class” (1995).

Em 2002 os Pulp fizeram uma pausa, voltando a dar concertos em 2011 e 2012. Em 2022, Steve Mackey anunciou que não faria parte da nova reunião da banda, para concertos no próximo verão. “Tenho muito orgulho do trabalho que criámos juntos, mas decidi continuar a dedicar-me aos meus outros projetos, de música, cinema e fotografia”, justificou na altura, desejando felicidades à banda e agradecendo aos seus fãs “incríveis”.

Nas redes sociais, os Pulp lembraram Steve Mackey como “um amigo querido” que fazia a magia acontecer.