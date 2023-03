Festival Sónar Lisboa: os horários e os palcos de todas as atuações

O festival Sònar Lisboa revelou esta tarde os horários e distribuição por palcos de todas as atuações. A segunda edição do evento na capital portuguesa decorre entre os dias 31 de março e 2 de abril e estará concentrada apenas em dois espaços do Parque Eduardo VII: o Pavilhão Carlos Lopes, onde atuaram alguns dos nomes principais da edição de 2022, e a Estufa Fria.

Dividindo-se entre “Sonar by Day”, que ocupará três palcos montados no Pavilhão Carlos Lopes - um no interior e dois no exterior, e “Sonar by Night”, o festival receberá atuações de artistas como Chet Faker (em formato DJ set), WhoMadeWho, James Holden, Skream, Peggy Gou, Kode9, Throes + The Shine, Sensible Soccers ou Nigga Fox.

À venda nos locais habituais, os passes gerais custam 130 euros - 265 euros o passe VIP, que inclui acesso a um bar exclusivo, a WC exclusivos e a uma zona reservada ao lado do palco, bem como a entrada mais rápida. Estão também disponíveis bilhetes isolados para os três dias do evento, divididos entre Sonar by Day e Sonar by Night, com os preços a variarem entre os 40 e os 90 euros.