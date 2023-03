Wiz Khalifa e outras três confirmações no festival Sumol Summer Fest, na Caparica

Wiz Khalifa, Aya Nakamura, Iann Dior e Mizzy Miles & Friends são as quatro novas confirmações no cartaz do festival Sumol Summer Fest, que este ano, pela primeira vez, se realiza na Costa da Caparica, mais precisamente no Parque de Campismo do Inatel, junto à Praia de São João.

Os nomes anunciados esta manhã juntam-se aos previamente anunciados Popcaan, ProfJam, Bárbara Bandeira ou Mishlawi. O festival decorre nos dias 30 de junho e 1 de julho, estando os bilhetes à venda nos locais habituais pelos seguintes preços: 50 euros o passe de dois dias com campismo, 40 euros o passe de dois dias sem campismo e 32 euros o ingresso diário.

Recorde-se que o festival se realizava na Ericeira, tendo recebido ao longo dos anos nomes como Post Malone, Sean Paul, Burna Boy, Gentleman, Dub Inc, Marcelo D2, Gabriel o Pensador, Chance the Rapper, Tove Lo, Brockhampton ou Young Thug. Consulte abaixo o cartaz de 2023 anunciado até ao momento.

30 de junho

Popcaan

Aya Nakamura

ProfJam

Bárbara Bandeira

Mishlawi

1 de julho

Wiz Khalifa

Matuê

Iann Dior

Mizzy Miles & Friends

Children of Zeus

Passe combinado MEO Sudoeste + Sumol Summer Fest – 145€