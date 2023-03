Tim: “Quando discutimos coisas nos Xutos, penso no que diria o Zé Pedro. Falta o otimismo que ele trazia no convívio do dia-a-dia”

Tim falou, no podcast Posto Emissor, sobre as saudades que sente de Zé Pedro, guitarrista e cofundador dos Xutos & Pontapés, recordando também os últimos tempos de convívio antes da sua morte, em 2017. “Quando discutimos coisas nos Xutos, penso no que diria o Zé Pedro”.

“Falta o otimismo e os desafios que ele trazia no convívio do dia-a-dia”, diz Tim, "quando ele estava lá, dizia o que dizia e eu ia contra ele se fosse preciso, não é? Essa parte deixou de existir: eu contrapor alguma coisa ao Zé já não existe”, acrescenta ainda.

Ouça a resposta completa a partir dos 51 minutos e 58 segundos.