U2 juntam-se a banda ucraniana durante concerto em Londres: veja o vídeo

Os ucranianos Antytila atuaram este fim de semana em Londres, e contaram com dois convidados altamente especiais em palco: Bono e The Edge, dos U2.

O concerto serviu para angariar fundos para as Forças Armadas da Ucrânia e para organizações de ajuda humanitária. Nas redes sociais, os U2 assinalaram a sua presença com algumas fotografias do espetáculo.

“Foi um privilégio tocar com os Antytila”, escreveram. “Estes músicos, o povo ucraniano, não querem a guerra. Querem a paz, mas não sem a sua liberdade”.