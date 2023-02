Tim, dos Xutos & Pontapés: “60 pessoas no Rock Rendez Vous causaram mais mossa na minha vida do que 40 mil no Restelo”

Rita Carmo

“Quando fica muito grande, a vista não alcança. As primeiras vezes são sempre importantes e podem ter a certeza que tocar para 60 pessoas numa tarde no Rock Rendez Vous é capaz de pôr a adrenalina no pico.” No Posto Emissor, Tim recorda os primeiros tempos dos Xutos & Pontapés na mítica sala de espetáculos de Lisboa, nos anos 80, comparando a experiência com os grandes concertos que a banda deu depois de ‘crescer’

