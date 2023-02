Quatro novas confirmações no Super Bock Super Rock

O cartaz do Super Bock Super Rock ganhou esta terça-feira quatro novos nomes: Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra, PinkPantheress, 070 Shake e Biig Piig.

O rapper e produtor português irá apresentar-se no Palco Super Bock, a 14 de julho, ao passo que Pinkpantheress se irá estrear em Portugal a 15 de julho, no Palco 2. Biig Piig também tocará nesse último dia e palco, com 070 Shake a apresentar-se no Palco 2 a 13 de julho.

Estes nomes juntam-se, assim, aos anteriormente anunciados Wu-Tang Clan, Chic, Franz Ferdinand, Black Country, New Road, Father John Misty e The 1975, entre outros.

O Super Bock Super Rock regressa este ano à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, nos dias 13, 14 e 15 de julho. Os preços dos bilhetes são de 60 euros (diário) e 115 (passe geral).

Confira o cartaz anunciado até agora: