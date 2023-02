Everything But The Girl mostram canção nova: ouça aqui 'Caution to the Wind'

Os Everything But The Girl partilharam uma canção nova, ‘Caution To The Wind’.

O tema fará parte de “Fuse”, o primeiro álbum da dupla em 24 anos, e sucede a ‘Nothing Left To Lose’, single divulgado em janeiro.

Segundo a vocalista Tracey Thorn, esta é “uma canção simples sobre chegar e agarrar o momento”. “Tentámos capturar a sensação de um ponto perpétuo no tempo”, explicou.

“Fuse” será o 11º álbum de estúdio dos Everything But The Girl e tem edição marcada para o dia 21 de abril. O seu último trabalho, "Temperamental", foi lançado em 1999.