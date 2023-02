Da Weasel publicam biografia em abril

Segundo o comunicado de imprensa, no livro, que tem a chancela da Showtime Books, “todos os membros da banda abrem a porta da toca da Doninha para partilhar as suas memórias e alguns dos se3gredos que, até agora, nunca foram revelados”.

Os Da Weasel vão publicar a sua biografia oficial, intitulada “Uma Página da História” e assinada pela jornalista Ana Ventura, no dia 27 de abril. A história do grupo, que completa 30 anos em 2023, é contada em discurso direto por Carlão, João Nobra, Virgul, Pedro Quaresma, Guilherme Silva e DJ Glue, resultado de “um ano de longas conversas”.

Entre janeiro e 2022 e janeiro de 2023, cada um dos elementos dos Da Weasel conversou individualmente com a autora sobre o passado e o presente da banda, que regressou ao ativo no ano passado, com uma atuação no festival NOS Alive, doze anos depois de ter anunciado o fim.

Além de jornalista - integrou a redação da BLITZ entre 1998 e 2008 -, Ana Ventura é também a autora de “À Minha Maneira”, biografia dos Xutos & Pontapés publicada em dois volumes entre 2019 e 2020. “Uma Página da HIstória” estará disponível para pré-venda no mês de março.