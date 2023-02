A atuação eletrizante de Jack White no programa “Saturday Night Live”: veja aqui

Jack White juntou-se a um grupo restrito de músicos, ao ter atuado no icónico programa “Saturday Night Live” pela quinta vez na carreira.

O músico deu uma performance elétrica, interpretando - em modo mashup - ‘Taking Me Back’ e ‘Fear of the Dawn’, e uma versão acústica de ‘A Tip From You to Me’.

O episódio desta semana do “Saturday Night Live” foi apresentado pelo ator Woody Harrelson, que também o fez pela quinta vez. Veja aqui a atuação de Jack White: