Harry Styles vai ser obrigado a participar nos censos da Nova Zelândia

Harry Styles será obrigado a participar nos censos da Nova Zelândia, que se realizam a 7 de março.

Segundo a lei neozelandesa, todas as pessoas presentes no país à data dos censos são obrigadas a participar, quer sejam residentes ou turistas. O músico britânico atua em Auckland nessa mesma noite.

Os censos na Nova Zelândia realizam-se de cinco em cinco anos, e contêm questões sobre o salário médio das famílias e/ou o seu tabagismo.

A notícia de que Harry Styles seria obrigado a participar nos censos foi confirmada pela conta oficial da entidade, no Twitter, com humor: “Todos os que estiverem no país na noite dos censos têm que ser contados. Isso inclui turistas, visitantes, e antigos membros dos One Direction”.

Caso não cumpra a lei, Styles poderá vir a ter de pagar uma multa no valor de 1164 euros.