Bono e The Edge dos U2 mostraram Dublin a David Letterman: veja o trailer de “A Sort of Homecoming”

David Letterman visitou Berlim pela primeira vez, e contou com dois guias de peso: Bono e The Edge, dos U2.

A visita fará parte de um novo documentário, intitulado “Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman”. O filme estreará a 17 de março, no Disney+, o mesmo dia em que é editado “Songs of Surrender”, o álbum em que os U2 regravam 40 canções do seu percurso.

No trailer, é possível ouvir Bono a explicar que “a narrativa tradicional faz parte de Dublin”. “Está na nossa música. As nossas canções ainda estão a crescer, a emergir”. A dupla discutiu a sua relação com a escrita e com as suas canções antigas, e falou sobre “Songs of Surrender”.

Veja o trailer: