Festival Vodafone Paredes de Coura anuncia distribuição do cartaz por dias

O Vodafone Paredes de Coura anunciou a distribuição do seu cartaz por dias.

O festival, que se realiza de 16 a 19 de agosto na Praia Fluvial do Tabuão, em Paredes de Coura, revelou quem atua em cada um deles, sendo que cabe à neozelandesa Lorde - o mais recente nome anunciado - o estatuto de cabeça de cartaz da última noite.

16 de agosto: Jessie Ware, Dry Cleaning, Squid, Special Interest, Julie, Chinaskee, Nuno Lopes

17 de agosto: Fever Ray, Loyle Carner, The Walkmen, The Brian Jonestown Massacre, Sudan Archives, Joe Unknown, Indignu

18 de agosto: Little Simz, Yung Lean, Black Midi, Domi & JD Beck, Kokoroko, Calibro 35

19 de agosto: Lorde, Wilco, Explosions in the Sky, Lee Fields, Les Savy Fav, Yin Yin



A Ritmos, organizadora do festival, comunica que outros artistas serão anunciados e faz saber que passam a estar à venda bilhetes diários, ao preço de €60 (mais taxas). Os já disponíveis passes de 4 dias custam €120 euros (mais taxas).