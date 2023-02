Mark Lanegan é coautor de uma canção clássica dos Nirvana, mas nunca recebeu um tostão por isso

Um novo livro sobre Mark Lanegan, da autoria de Greg Prato, revela dados até agora desconhecidos sobre o músico norte-americano falecido em 2022, aos 57 anos. Um deles: o músico é co-autor de ‘Something In the Way’, canção dos Nirvana incluída no clássico “Nevermind”, de 1991, e que ganhou nova força em “MTV Unplugged in New York”, em 1994.

A revelação foi feita por Nick Oliveri, ex-baixista dos Queens of the Stone Age e colega de Lanegan no mesmo grupo, que também contou episodicamente com Dave Grohl (recorde-se, baterista dos Nirvana em “Nevermind”): “Ele [Lanegan] disse-me que tinha escrito uns versos dessa canção. Mas como o Kurt [Cobain] tinha tocado nalgumas coisas do Mark [Lanegan] a solo, em vez de receber royalties, chegaram a um acordo: ‘pus um verso na tua canção e tu puseste um verso na minha, estamos quites’”.

“Se o Mark soubesse, podia ter pedido direitos de publishing sobre a ‘Something In the Way’ e feito montes de dinheiro. Lembro-me de ele lamentar um bocado [a situação]”, rematou Oliveri no livro que conta com entrevistas a várias figuras próximas de Lanegan, citado pelo site “Consequence of Sound".

No mesmo livro, Gary Lee Conner, colega de Lanegan nos Screaming Trees, afirmou que Courtney Love ofereceu à banda um tema então inédito dos Nirvana, ‘You Know You’re Right', após a morte de Cobain [a canção seria editada, postumamente, pelos Nirvana em 2002]. Os Screaming Trees chegaram a gravá-la, mas nunca a lançaram.

“Aprendemos a tocá-la, mas o Mark não a queria cantar. Quem sabe? Podíamos ter tido um grande êxito com a canção do Kurt”, disse.