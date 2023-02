Arquivos de David Bowie comprados pelo museu londrino Victoria & Albert

Os arquivos completos de David Bowie foram adquiridos pelo Museu Victoria & Albert, em Londres.

Desse espólio fazem parte não só os fatos usados pelo músico, como também instrumentos, cartas, fotografias e letras escritas à mão, entre outros objetos.

Os arquivos de Bowie serão exibidos ao grande público a partir de 2025, após a inauguração do David Bowie Center for the Study of Performing Arts, na zona leste da capital britânica.

Em comunicado, a família de Bowie declarou que, com esta aquisição, o músico “irá ocupar o lugar que merece junto de outros ícones culturais e génios artísticos”.