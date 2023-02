A nova canção dos The National é uma homenagem aos New Order, com t-shirt e tudo

Os norte-americanos The National acabam de revelar mais um single do seu novo álbum.

‘New Order T-Shirt’ é a nova amostra de “First Two Pages of Frankenstein”, o disco que chegará às lojas e ao streaming a 28 de abril.

Entretanto, a banda norte-americana colaborou com o grupo que dá nome ao seu novo single, os ingleses New Order, para homenageá-los com uma t-shirt.

Em outubro, os The National regressam a Portugal para dois concertos: no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5, e no Campo Pequeno, em Lisboa, a 6.