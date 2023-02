Festival da Canção 2023: quem vai passar à final? Vote aqui

A 57ª edição do Festival RTP da Canção tem início este sábado, dia 25, com a realização da primeira semifinal do evento. A concurso estarão 10 canções, sendo que as seis primeiras ficarão apuradas para a final. Numa segunda eliminatória, a 4 de março, encontrar-se-ão as restantes seis. A final, a 11 de março, reunirá 12 canções: a vencedora representará Portugal no Festival da Eurovisão, em maio.

Cláudia Pascoal, SAL (formados em 2021 a partir dos Diabo na Cruz) e Esse Povo (de Quim Albergaria) são alguns dos nomes a concurso na primeira semifinal. Queremos saber quais são as suas canções preferidas: ouça-as em baixo, por ordem de atuação, e escolha seis no formulário. Divulgaremos os resultados no próximo sábado.