A nova versão de ‘Chaga’, dos Ornatos Violeta, na voz de Gisela João para a nova série de César Mourão

Gisela João dá voz a uma nova versão de ‘Chaga’, tema dos Ornatos Violeta incluído no segundo álbum da banda do Porto, “O Monstro Precisa de Amigos”, de 1999. A versão está incluída na banda-sonora da série “Santiago”, criada por César Mourão, Diogo Brito e Inês Braga para a plataforma de streaming da SIC, a OPTO.

Foi, de resto, César Mourão a desafiar Gisela João para reinventar ‘Chaga’, como conta a voz de ‘Louca’. “No ano passado, o César Mourão convidou-me para fazer uma versão nova de uma música para entrar na sua nova série genial, ‘Santiago’”, escreveu a cantora. “Quando soube que música era, fiquei muito assustada. Essa música com a qual tenho tantas histórias, essa música que vejo sempre tanta gente (incluindo eu) cantar de peito aberto, aos berros! Essa música que é íntimo de tantas histórias, de tantas pessoas… Assustei-me. Acho sempre muito perigoso tocar nestas músicas tão icónicas.”

“O Manel Cruz já fez isto perfeito há muitos anos. Não posso faltar ao respeito a esta música… o que é que vou fazer? Estive quase a desistir e já no estúdio até pensei em fugir, ao género ‘vou ali comprar um isqueiro e já venho’. Percebi então que estava a ceder ao medo e à insegurança. Cantei, criei e vivi aquelas palavras como se nunca as tivesse cantado, como se nunca as tivesse ouvido. O Manel Cruz estava lá à minha frente e como é lógico o seu olhar de aprovação conta muito para mim”, afirma Gisela João.

Ouça aqui a versão de 'Chaga', com arranjos de João Salcedo e Inês Meira.

Protagonizada por Lúcia Moniz, Ivo Canelas e Bárbara Branco, “Santiago” é uma série de mistério que se desenrola entre Portugal e Espanha, durante uma peregrinação pelo Caminho de Santiago, iniciada no Porto.