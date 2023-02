Recordar é viver: o momento em que, num Pavilhão Atlântico cheio, se anuncia que o primeiro concerto dos Tokio Hotel em Lisboa foi cancelado

Em 2008, no pico da loucura pela banda alemã Tokio Hotel, melhor notícia não poderia haver para os milhares de fãs portugueses do que um concerto em território nacional. E pior não poderia suceder do que o espetáculo, marcado para a sala hoje conhecida como Altice Arena, para 16 de março de 2008, ser cancelado minutos antes. Foi o próprio promotor do concerto, Álvaro Covões, a subir ao palco para transmitir a informação a uma plateia expectante que reagiu com gritos e muitas lágrimas.

Difícil de imaginar para quem não tenha acompanhado em tempo real a popularidade da banda dos irmãos Kaulitz em Portugal, a reação ao anúncio do cancelamento impressiona pela intensidade. Na altura, muitos fãs acampavam à porta do recinto há vários dias, sendo audível o choque e a desilusão da multidão.



Veja aqui o vídeo em que Álvaro Covões, da Everything Is New, diz ter "boas e más notícias", antes de três membros da banda - à exceção do vocalista Bill Kaulitz, que estava doente - explicarem a situação, em alemão.

Três meses depois, os Tokio Hotel cumpririam a promessa de regressar a Portugal, tocando no Rock in Rio e no Pavilhão Atlântico, sala à qual voltariam dois anos mais tarde. Depois disso, nunca mais regressaram ao nosso país.

Publicado originalmente em fevereiro de 2021