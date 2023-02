Como seriam Freddie Mercury, Kurt Cobain ou John Lennon se ainda fossem vivos?

O artista e fotógrafo turco Alper Yesiltas recorreu à inteligência artificial para mostrar que aspeto teriam músicos como Freddie Mercury, John Lennon ou Kurt Cobain caso ainda fossem vivos.

O projeto de Yesiltas tem como título “As If Nothing Happened” ("Como se nada tivesse acontecido") e, para além desses nomes, contém imagens hipotéticas de Janis Joplin, Jimi Hendrix ou do ator Heath Ledger.

“A inteligência artificial entusiasma-me. Penso que qualquer coisa que possamos imaginar pode assim ser mostrada na realidade”, disse. “Quis rever algumas pessoas das quais sinto a falta e foi assim que este projeto começou”.

A parte mais difícil, segundo Yesiltas, foi “tornar a imagem ‘real’”. “O momento de que mais gosto é quando a imagem diante dos meus olhos parece muito realista, como se tivesse sido feita por um fotógrafo".

Veja aqui alguns exemplos: