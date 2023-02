“Os Metallica devem-me 200 dólares”, diz Sammy Hagar dos Van Halen

Sammy Hagar queixa-se que os Metallica ainda não lhe pagaram os 200 dólares que lhes ganhou numa aposta, feita em 1988.

No Instagram, Hagar partilhou uma fotografia dos artistas que atuaram na edição de 1988 do festival Monsters of Rock, onde os Metallica atuaram juntamente com os Van Halen, Scorpions ou Dokken.

“Os Metallica ainda não se tinham tornado populares, com a ‘Enter Sandman’, mas deram tudo a cada noite”, escreveu o músico.

“Apostei 100 dólares com cada um dos membros da banda em como o próximo disco deles iria chegar a disco de platina. Só o Lars [Ulrich] e o Kirk [Hammett] é que me pagaram”, brincou.

O disco em questão, “…And Justice For All”, viria a ser lançado em setembro desse ano, vendendo mais de 8 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Veja a foto: