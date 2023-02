Recordar é viver: o dia em que a atriz brasileira Bruna Lombardi colocou Jon Bon Jovi no seu lugar

Em 1993, Bruna Lombardi, uma das atrizes brasileiras mais famosas das décadas de 80 e 90, foi até Pittsburgh, nos Estados Unidos, para entrevistar Jon Bon Jovi.

Na altura, os Bon Jovi estavam a apresentar ao vivo o álbum "Keep the Faith", lançado um ano antes, e Bruna Lombardi apresentava Jon Bon Jovi como "a baby face do rock'n'roll"

Na entrevista, o músico norte-americano foi tentando afastar um pouco essa imagem. "Não me considero um símbolo sexual, nem tomei banho hoje", brinca.

Questionado sobre o tipo de mulher que aprecia, Jon Bon Jovi começa por responder que gosta de "todo o tipo de mulheres". Perante a insistência da atriz, acaba por lhe dizer algo como: "Tu havias de ser um osso duro de roer! Teria de gastar muito dinheiro para fazer feliz uma rapariga como tu!"



Bruna Lombardi não tardou a colocar Jon Bon Jovi no seu lugar, garantindo não precisar do dinheiro do músico norte-americano. "Tenho dinheiro que chegue e a minha própria carreira", diz-lhe, visivelmente agastada.

Pode ver essa parte das entrevista pelos 7m 35s.

Publicado originalmente em fevereiro de 2021