dEUS, Glockenwise e muito mais: as sugestões de música nova para esta sexta-feira

“How To Replace It”, o novo álbum dos belgas dEUS, chega esta sexta-feira. Em entrevista à BLITZ, Tom Barman explicou como nasceu o primeiro disco da sua banda em 11 anos e garantiu que, apesar da longa paragem, ‘matar' a banda nunca foi uma opção. A 2 de abril, os dEUS tocam no Coliseu de Lisboa.

Em Portugal, acaba de chegar às lojas “Gótico Português”, o quinto álbum dos Glockenwise. O sucessor de “Plástico”, de 2018, começou a ser pensado durante a pandemia e leva a banda de Barcelos por caminhos algo mais exploratórios, sem que se perca o apelo pop de canções como ‘Besta’. Numa entrevista à BLITZ que poderá ler em breve Nuno Rodrigues, vocalista e compositor dos Glockenwise, falou da inspiração “melancólica” do segundo álbum da banda em português. Este sábado, 18 de fevereiro, os Glockenwise tocam no festival Courage Club, em Guimarães. A 12 de maio, apresentam o disco novo na Culturgest, em Lisboa.

De regresso aos álbuns a solo em março, Tó Trips apresenta hoje a primeira amostra desse trabalho. ‘Ginga’ é o single de avanço de “Popular Jaguar”, que sai a 10 de março, pelo selo Revolve. Na mesma altura, chegará também às lojas “Ínfimas Coisas”, um livro que reúne fotografias, memórias e textos do músico português. Tó Trips apresentará “Popular Jaguar” ao vivo, com Helena Espvall no violoncelo e António Quintino no contrabaixo, no Auditório de Espinho, a 12 de março, e na Culturgest, em Lisboa, a 17 de março.

<a href="https://totrips.bandcamp.com/album/popular-jaguar">Popular Jaguar by Tó Trips</a>

Também hoje, foi lançado ‘Mão na Mão’, novo single da cantora-compositora Ana Lua Caiano. O tema, que fala “sobre alguém que tem medo de sair do sítio onde está e pretende ser uma celebração dos receios, das fraquezas e das inseguranças”, faz parte do EP “Se Dançar é Só Depois”, que será lançado a 5 de maio.

Ainda hoje, é editado “Inóspita”, álbum da guitarrista lisboeta Inês Matos. Tendo estudado na Academia de Guitarra, onde é professora desde os 16 anos, e na escola de jazz do Hot Clube de Portugal, Inês Matos é membro de projetos como Chinaskee e João Borsch. “Inóspita”, pode ler-se em comunicado, procura “um compromisso com o formato da canção e de uma abordagem própria ao seu instrumento, privilegiando a narrativa melódica apenas à guitarra.” Inicialmente lançado em 2022, o disco é agora reeditado, remasterizado. Até ao final de 2023, a autora deverá lançaro seu sucessor.

Terminamos com ‘Just Wanna Forget You’, a canção revelada por MARO esta semana. Todas as semanas, a cantora-compositora e multi-instrumentistas portuguesa irá revelar um tema do seu novo álbum, “Hortelã”.