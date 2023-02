A escola primária de António Variações vai ser transformada em museu

A escola primária que António Variações frequentou nos anos 50 irá ser transformada num museu em sua honra. Sem atividade letiva há mais de 30 anos, a escola primária de Fiscal, freguesia de Amares onde o músico nasceu, funcionará agora como um centro interpretativo de António Variações, avança o site “O Minho”. Prevê-se que a obra, cujo financiamento foi aprovado, esteja concluída dentro de dois anos.

Do futuro museu constarão alguns artigos relacionados com a vida e obra de António Variações, sendo que a junta de freguesia de Fiscal pretende também um espaço “onde seja fomentada a música, nomeadamente através de escolas de música e pequenos concertos”, conforme declarou Liliana Brandão, secretária da autarquia, à publicação minhota.

António Variações nasceu em Fiscal a 3 de dezembro de 1944, tendo falecido em Lisboa a 13 de junho de 1984. Algumas das cenas do filme “Variações” foram aí gravadas. É também à entrada da freguesia de Fiscal que está localizado um busto em bronze do artista, inaugurado em 2004, aquando do 60º aniversário de nascimento de Variações.