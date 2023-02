Vencedores da Eurovisão acreditam em nova vitória da Ucrânia e lançam música em que pedem “mudança”

Os Kalush Orchestra, grupo ucraniano que venceu o Festival Eurovisão da Canção em 2022, acreditam que a Ucrânia poderá sair vencedora do evento este ano, que se vai realizar em Liverpool, Reino Unido. Essa foi uma das respostas que o vocalista, o rapper Oleh Psiuk, deixou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, ao lado dos restantes elementos da banda, onde foram recebidos a dias de se completar um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia – o que impediu que a Eurovisão tenha lugar em território ucraniano, apesar de ter esse direito por ter saído vencedora há um ano.

“Nós vamos estar no espetáculo, a Ucrânia tem condições de ganhar novamente, e depois o festival vai mesmo ser na Ucrânia”, disse Psiuk na conferência de imprensa que a banda deu esta quarta-feira, 15 de fevereiro – foi ele, com o característico chapéu cor-de-rosa que tem usado, o único a falar.

Os Kalush Orchestra, que com a sua ‘Stefania’ conseguiram obter a mais alta pontuação de sempre do público na Eurovisão de 2022, acreditam que haverá sucesso agora pela dupla Tvorchi, que vai cantar ‘Heart of Steel’, depois de ter sido eleita em novembro, no concurso nacional que ocorreu em dezembro numa estação de metro que tem sido utilizada como abrigo.

A canção tem estado a liderar as casas de apostas, mas ainda não estão escolhidas as músicas de todos os países.

Ainda que o país não seja o anfitrião, os Kalush acreditam que a Ucrânia estará visualmente representada no evento em Liverpool, que irá ocorrer nos dias 9, 11 (semifinais) e 13 de maio (final), acredita o cantor. A banda vai marcar presença.



Como vencedora, a Ucrânia está já apurada para a final, ao contrário de Portugal, que irá atuar na primeira semifinal (Portugal é um dos 14 países do total de 37 que ainda não tem participante, já que o Festival da Canção, de que sairá o vencedor, só se realiza em março).



Para já, o grupo de rap ucraniano anunciou que vai lançar uma nova música, denominada “Changes” (“Mudanças”, numa tradução literal).



“É dedicada às mudanças que queremos ver”, anunciou Psiuk. A meteorologia é uma coisa que não se pode manipular; “há coisas que podemos mudar: tudo o que for possível para um futuro melhor”, disse.