B Fachada: “No Porto, a pronúncia do Manel Cruz tornou-se viciante e apareceu muita gente a tentar cantar assim”

Autor de um estilo vocal facilmente identificável, B Fachada comentou, no Posto Emissor, o facto de vários cantores-compositores portugueses se terem inspirado na sua música.

“O meu objetivo era arranjar uma maneira de cantar que fosse tão natural que fosse viciante”, diz, referindo-se ao início da sua carreira. “No Porto, a pronúncia do Manel Cruz também se tornou viciante e também apareceu muita gente a tentar cantar com ela. Porque, quando soa muito natural, torna-se viciante.”

“Os meus fãs minhotos ouvem a minha pronúncia com muita nitidez”, exemplifica. “Em Lisboa reparam menos, porque têm tendência a achar que falam uma língua padrão, sem pronúncia”.

Ouça a resposta completa da partir da 01:02:43:

B Fachada atua no Musicbox, em Lisboa, a 24 e 25 de fevereiro; no Plano B, no Porto, a 3 e 4 de março; e no Salão Brazil, em Coimbra, a 23 de março.