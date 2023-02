Nick Cave gostava de ter uma canção sua ‘cancelada’: “É um privilégio supremo”

Nick Cave voltou a falar sobre a chamada “cultura do cancelamento”, através do seu website, o Red Hand Files.

O músico foi questionado por um fã acerca do facto de ‘Delilah’, um dos maiores sucessos de Tom Jones, ter sido recentemente banida do Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales natal do veterano crooner. Em causa está a temática da canção, sobre um marido que mata a mulher depois de vê-la a seduzir outro homem.

“Dado que lançaste um álbum intitulado ‘Murder Ballads’, estás preocupado com o teu cancelamento futuro? Que pensas deste tipo de censura?”, questionou o fã. Começando por dizer que não é fã de ‘Delilah’, mas que é admirador de Tom Jones, Cave admitiu que não fica “muito animado pelo facto de a terem banido”. Porém, “gosto da ideia de algumas canções serem tão controversas que são proibidas. Enche-me de um orgulho profissional. Só preferia que esse prémio, esse privilégio supremo, fosse entregue a uma canção melhor”.

‘Delilah' deixará, nos próximos tempos, de ser tocada por coros profissionais em jogos da seleção nacional do País de Gales, e a federação de râguebi riscou-a das suas playlists oficiais. Em comunicado, um porta-voz do Principality Stadium declarou que a federação “condena todos os tipos de violência doméstica”.