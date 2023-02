“Obrigado, Canadá”: Dave Grohl elogia país vizinho em novo anúncio da Super Bowl

Dave Grohl protagonizou um anúncio da marca de whisky canadiana Crown Royal, transmitido durante a Super Bowl.

No anúncio, o líder dos Foo Fighters elenca algumas das maiores qualidades dos seus vizinhos a norte, como as “lendas musicais” Joni Mitchell, Céline Dion ou Rush, o hóquei no gelo e a manteiga de amendoim. E, de caminho, ainda mencionou o facto de o futebol americano ter sido criado pelos canadianos. “Obrigado, Canadá”, diz no final.

Em dois outros vídeos publicados no YouTube, Grohl canta o hino nacional do Canadá com Donna Grantis, e lê uma lista com outros feitos canadianos. Veja aqui: