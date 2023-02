B Fachada: “Os anglo-saxónicos dominam as indústrias porque toda a gente trabalha a sério. Nós somos fortes nos poetas e individualistas”

Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast da BLITZ, B Fachada falou sobre os concertos que dará a partir do final deste mês, e também sobre o seu processo criativo, que diz ser menos espontâneo do que pode parecer.

“A parte que dá mais trabalho é a que fica mais bem disfarçada. Também tem a ver com a nossa educação para a cultura: os protestantes, nos países anglo-saxónicos, têm uma visão mais pragmática e conseguem trabalhar em equipa”, acredita. “Nós somos fortes nos poetas e nos individualistas. Os anglo-saxónicos dominam as indústrias porque toda a gente percebe que tem de trabalhar a sério e toda a gente o faz. E ninguém está à espera de descobrir o milagre da espontaneidade.”

Ouça a resposta completa a partir dos 19m 25s.

B Fachada atua no Musicbox, em Lisboa, a 24 e 25 de fevereiro; no Plano B, no Porto, a 3 e 4 de março; e no Salão Brazil, em Coimbra, a 23 de março.