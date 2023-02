Radialista pede desculpa a Dave Grohl após ter anunciado novo álbum dos Foo Fighters: “Provoquei um pequeno problema”

O radialista Chris Moyles, da Radio X, revelou em direto que os Foo Fighters irão lançar um álbum novo em março.

A revelação foi posteriormente partilhada por uma página de fãs da banda norte-americana. Não houve até à altura qualquer confirmação oficial por parte dos Foo Fighters.

Mais tarde, Moyles afirmou ter “provocado um pequeno problema”. “Não sei o que fazer”, disse, citado pelo “NME”.

“Não sei o que dizer sem me meter em sarilhos, não sei o que dizer sem deixar as pessoas confusas, não sei o que dizer sem parecer um idiota. Não sei o que as pessoas querem que diga”.

“Acho que as pessoas querem que diga que sim, é verdade, e que não posso revelar mais nada”, rematou. “A única coisa que posso dizer é: peço muita desculpa, Dave [Grohl]”.

O último álbum dos Foo Fighters, “Medicine At Midnight”, foi lançado em 2021.