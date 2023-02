Harry Styles foi o grande vencedor dos prémios BRIT: veja os melhores momentos da gala

O cantor e compositor Harry Styles conquistou quatro prémios, incluindo álbum do ano, nos prémios Brit para a música do Reino Unido, que se realizaram no passado sábado no Millenium Dome, em Londres.

A cantora Beyoncé recebeu dois Brit como artista internacional do ano, e canção internacional, por “Break My Soul", enquanto Fontaines DC foi considerado o grupo internacional do ano, e David Guetta produtor do ano.

Harry Styles venceu no álbum do ano com “Harry’s House”, menos de uma semana antes de ter conquistado a mesma categoria nos prémios Grammy. Também ganhou nas categorias canção do ano pop/R&B com “As It Was,” e ainda como artista do ano.

Ao receber o troféu, Styles agradeceu à mãe por tê-lo inscrito no programa de talentos “X Fator”, que o levou à fama através do grupo One Direction.

Este ano, a revelação foi a banda Wet Leg, formada por Rhian Teasdale e Hester Chambers, que também apresentou ao vivo a canção ‘Chaise Longue’. O duo também venceiu na categoria de melhor grupo.

Harry Styles abriu o espetáculo da cerimónia na Arena 02 de Londres e também atuaram, entre outros, Lewis Capaldi, Lizzo, Stormzy, Cat Burns e Sam Smith.