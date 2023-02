B Fachada: “Se a faculdade me desse três créditos por cada disco que fiz, tinha o curso feito”

Convidado do Posto Emissor desta semana, B Fachada, que está de volta aos concertos, falou sobre o seu processo criativo e também sobre o seu trajeto na música, que já conta com numerosos discos, entre álbuns e EP.

Sobre o curso que levou praticamente até ao fim, diz: “Se a faculdade me desse três créditos por cada disco que eu fiz - só os grandes, não era preciso [contar] os EP -, já tinha o curso feito”.

“Acabar um curso de Estudos Portugueses também não servia para nada. O ambiente do curso era muito fraco: os colegas gostavam pouco de literatura e alguns professores também”, remata.

Pode ouvir a resposta completa pelos 29m 05s.

B Fachada atua no Musicbox, em Lisboa, a 24 e 25 de fevereiro; no Plano B, no Porto, a 3 e 4 de março; e no Salão Brazil, em Coimbra, a 23 de março.