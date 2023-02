Os Queen ficavam irritados quando o público cantava as canções da banda nos concertos

Os Queen costumavam ficar irritados quando o público dos seus concertos cantava as letras todas, admitiu Brian May.

Aquele que é um comportamento comum por parte dos fãs de música deixava a banda britânica zangada. “Queríamos que as pessoas se limitassem a ouvir”, explicou, à revista “Total Guitar”. “Pensávamos: ‘Estamos a dar no duro, por isso calem-se e ouçam’”.

“Houve uma noite em que cantaram as letras de todas as canções, o que à altura era raro. Fui a um concerto dos Led Zeppelin e não me lembro de ver pessoas a cantar a ‘Communication Breakdown’; quando eles tocavam, as pessoas ouviam”, continuou.



Porém, os Queen começaram a mudar de ideias depois de uma performance de ‘We Will Rock You’, no final dos anos 70. “Olhámos uns para os outros, com ar de espanto. Nessa noite, a audiência cantou de forma espetacular. E eu disse ao Freddie que, se calhar, em vez de lutar contra isto, devíamos encorajá-lo. Devíamos recolher esta energia que se manifesta”, disse.